Зеленский потребовал от Индии отказаться от сотрудничества с Россией

Украинский президент Владимир Зеленский обратился к Индии с требованием прекратить сотрудничество с Россией, а также отказаться от нейтралитета в конфликте на Украине. Об этом он заявил в интервью газете The Times of India.

«Премьер-министр (Нарендра. — «Газета.Ru») Моди может повлиять на окончание войны в Украине. В этом его огромная ценность в любом конфликте. В этом огромная ценность Индии», — заявил украинский лидер.

Зеленский также высказался о возможности проведения премьер-министром Моди переговоров между Украиной и Россией. Украинский президент заявил, что переговоры могут пройти в Индии, но Украине следует подготовиться. Зеленский подчеркнул, что переговоры могут состояться только в соответствии с украинским форматом, аргументировав свою позицию тем, что конфликт идет на украинской стороне.

25 октября президент России Владимир Путин заявил, что любой результат урегулирования конфликта на Украине должен быть в пользу РФ и исходить из обстановки на поле боя. Российский лидер также обратил внимание, что Москва не собирается идти на уступки в ходе переговоров с Киевом.

Но несмотря на это, российские власти готовы искать разумные компромиссы для завершения боевых действий. Также глава государства назвал преждевременными попытки рассуждать о том, каких договоренностей могли бы достичь Москва и Киев.

Ранее в Финляндии назвали условие конца Украины.