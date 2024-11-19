Песков рассказал, в каких условиях проходит СВО на Украине

Специальная военная операция (СВО) на Украине проходит в условиях войны, которая развязана коллективным Западом против России, все поставленные цели операции будут достигнуты. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Военная операция продолжается (до достижения. – прим. ред.) поставленных целей», – отметил он.

Как подчеркнул пресс-секретарь Кремля, военная операция на Украине продолжается в условиях войны, которая развязана Западом против РФ.

До этого официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала возможное разрешение США на применение Украиной дальнобойного оружия по территории РФ, заявив, что на фоне поражений Вооруженных сил Украины (ВСУ) Запад делает ставку на максимальную эскалацию гибридной войны.

Ранее Белый дом не подтвердил разрешение Украине использовать ATACMS.