Президент Грузии призвала граждан продолжать протесты

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала граждан страны продолжать протесты против итогов парламентских выборов. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, общество должно продолжать свои действия по непримирению с результатами выборов.

Зурабишвили поприветствовала граждан, которые сегодня выходят на улицы, и могут продолжить акцию ночью. Также она поприветствовала студентов, которые в любом государстве «являются силой прогресса, которая приведет свою страну в будущее».

Накануне сообщалось, что протестующие против итогов парламентских выборов в Грузии ставят в центре Тбилиси палатки. Они появились перед зданием Тбилисского государственного университета в районе Ваке.

Выборы в высший законодательный орган Грузии состоялись 26 октября. По итогам голосования победу одержала правящая партия «Грузинская мечта», которая набрала 54,3% голосов. Однако ряд оппозиционных политических объединений не приняли результаты выборов, а члены «Коалиции за перемены» даже отказались от депутатских мандатов.

Ранее стало известно, когда могут пройти президентские выборы в Грузии.