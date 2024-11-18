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Президент Грузии призвала граждан продолжать протесты

Зурабишвили призвала граждан Грузии продолжать протесты против итогов выборов

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Irakli Gedenidze/Reuters

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала граждан страны продолжать протесты против итогов парламентских выборов. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, общество должно продолжать свои действия по непримирению с результатами выборов.

Зурабишвили поприветствовала граждан, которые сегодня выходят на улицы, и могут продолжить акцию ночью. Также она поприветствовала студентов, которые в любом государстве «являются силой прогресса, которая приведет свою страну в будущее».

Накануне сообщалось, что протестующие против итогов парламентских выборов в Грузии ставят в центре Тбилиси палатки. Они появились перед зданием Тбилисского государственного университета в районе Ваке.

Выборы в высший законодательный орган Грузии состоялись 26 октября. По итогам голосования победу одержала правящая партия «Грузинская мечта», которая набрала 54,3% голосов. Однако ряд оппозиционных политических объединений не приняли результаты выборов, а члены «Коалиции за перемены» даже отказались от депутатских мандатов.

Ранее стало известно, когда могут пройти президентские выборы в Грузии.

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