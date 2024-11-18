Президент Грузии подаст иск в Конституционный суд о фальсификации выборов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что подаст иск в Конституционный суд страны о фальсификации выборов. Ее слова приводит ТАСС.

«Завтра утром я вношу в Конституционный суд иск в связи с нарушением двух конституционных принципов», — заявила она.

По ее словам, речь идет о «тайне голосования и всеобщности».

Также Зурабишвили заявила, что не признает итоговые данные Центризбиркома страны с результатами парламентских выборов, согласно которым победила партия «Грузинская мечта». По ее словам, стране грозит «дестабилизация». Также она предложила назначить новые парламентские выборы, «чтобы выйти из кризиса».

Выборы в высший законодательный орган Грузии состоялись 26 октября. По итогам голосования победу одержала правящая партия «Грузинская мечта», получив в парламенте 89 мандатов из 150. «Коалиция за перемены» набрала 11,03% и получила 19 мандатов, «Единство — Национальное движение» — 10,17% и 16 мандатов, «Сильная Грузия» — 8,81% и 14 мандатов, «Гахария за Грузию» — 7,78% и 12 мандатов. Ряд оппозиционных политических объединений не приняли результаты выборов.

Ранее стало известно, когда могут пройти президентские выборы в Грузии.