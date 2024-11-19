Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что разрешение Соединенных Штатов использовать дальнобойные ракеты для ударов вглубь России может изменить ход конфликта Москвы и Киева. Его слова приводит NTV.

Как утверждает Сибига, разрешение применять ATACMS для ударов по российской территории «изменит правила игры» и может фундаментально изменить ситуацию. По его словам, «чем дольше будут длиться украинские атаки», тем быстрее закончится конфликт.

Он также заявил, что Украина «имеет полное право атаковать военные объекты на территории России».

17 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники написала, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь России. По словам источников, предполагается, что для начала удары этим оружием будут наноситься по российским войскам в Курской области и якобы присутствующим там северокорейским военным.

В сентябре Владимир Путин заявил, что ВСУ не в состоянии наносить удары вглубь российской территории без данных европейских и американских спутников, а также внесения полетных заданий в ракетные системы военными стран НАТО. Поэтому, по его словам, речь идет не о разрешении на использование западных ракет, а о прямом участии стран альянса в конфликте, что меняет саму его суть.

Ранее украинский посол начал пугать Европу «русскими перед Бранденбургскими воротами».