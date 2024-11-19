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В Раде призвали не бояться эскалации после разрешения ВСУ бить вглубь России

Нардеп Осадчук призвал не бояться эскалации России после разрешения бить ATACMS

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U.S. Army

Депутат Верховной рады Украины Андрей Осадчук призвал не бояться эскалации со стороны Москвы после разрешения президента США Джо Байдена использовать дальнобойные ракеты для ударов вглубь России. Его слова приводит телеканал Sky News.

«Нам надоело слово «эскалация». Это во многом запоздалое решение. Было крайне несправедливо, что в течение 1000 дней мы находились в крайне асимметричной ситуации», — заявил Осадчук.

По его словам, ВС РФ могут атаковать на расстоянии нескольких тысяч километров, в то время как Украина может ответить лишь в радиусе 100 километров. Он также призвал не реагировать на реакцию со стороны Кремля, назвав ее «российской пропагандой».

17 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники написала, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь России. По словам источников, предполагается, что для начала удары этим оружием будут наноситься по российским войскам в Курской области и якобы присутствующим там северокорейским военным.

В сентябре Владимир Путин заявил, что ВСУ не в состоянии наносить удары вглубь российской территории без данных европейских и американских спутников, а также внесения полетных заданий в ракетные системы военными стран НАТО. Поэтому, по его словам, речь идет не о разрешении на использование западных ракет, а о прямом участии стран альянса в конфликте, что меняет саму его суть.

Ранее в МИД РФ предупредили Запад об ощутимом ответе на удары вглубь России.

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