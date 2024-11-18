В МИД РФ предупредили Запад об ощутимом ответе на удары вглубь России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ответ Москвы на удары западным оружием вглубь страны будет адекватным и ощутимым, а применение Киевом соответствующего вида вооружений изменит суть конфликта. Ее слова приводит ТАСС.

Она подчеркнула, что использование Киевом дальнобойных ракет для атак по российской территории будет означать прямое участие Соединенных Штатов и их союзников в боевых действиях против России. Кроме того, такое развитие событий радикально изменит суть конфликта, предупредила Захарова.

Ответ России будет «адекватным и ощутимым», подчеркнула она.

Представитель МИД РФ отметила, что никакое «чудо-оружие», на которое молится украинский лидер Владимир Зеленский, не сможет повлиять на ход спецоперации.

17 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники написала, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь России. По словам источников, предполагается, что для начала удары этим оружием будут наноситься по российским войскам в Курской области и якобы присутствующим там северокорейским военным.

В сентябре Владимир Путин заявил, что ВСУ не в состоянии наносить удары вглубь российской территории без данных европейских и американских спутников, а также внесения полетных заданий в ракетные системы военными стран НАТО. Поэтому, по его словам, речь идет не о разрешении на использование западных ракет, а о прямом участии стран альянса в конфликте, что меняет саму его суть.

Ранее на Западе обеспокоились «закулисной» реакцией Москвы в ответ на разрешение бить по РФ.