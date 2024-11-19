В Кремле предупредили, что РФ в отношениях с США не будет «танцевать танго в одиночку»

Россия в отношениях с США не будет «танцевать танго в одиночку». Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

По его словам, Российская Федерация открыта для нормализации отношений с Соединенными Штатами.

«Но мы же не можем в одиночку танцевать танго. И не собираемся это делать», — сказал Песков.

Он также обратил внимание, что изначально не Россия начинала «санкционную гонку». Ее инициировал Вашингтон, добавил представитель Кремля.

14 ноября бывший спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп избегает демонизации президента РФ Владимира Путина, так как намерен заключить с ним сделку.

7 ноября Песков отметил, что Путин многократно заявлял о своей готовности налаживать, продолжать и углублять взаимодействие со всеми, кто настроен на сотрудничество на условиях равноправия.

Ранее в Кремле не исключили общения Путина и Трампа до инаугурации.