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В Кремле не исключили общения Путина и Трампа до инаугурации

Песков: Путин и Трамп могут пообщаться до инаугурации

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Evan Vucci/AP

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российский президент Владимир Путин может провести разговор с вновь избранным президентом США Дональдом Трампом до его инаугурации. Об этом сообщает РИА Новости.

«Оно (общение. — «Газета.Ru») не исключено. Он (Трамп. — «Газета.Ru») же говорил, что будет звонить Путину до инаугурации. Есть его слова. Другого ничего пока не имеем, из чего исходить», — сказал пресс-секретарь президента РФ журналистам.

Песков не стал сообщать, будет ли российская сторона представлена на инаугурации Трампа, так как неизвестно, кого пригласит Вашингтон.

До этого глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал перспективы контактов Москвы с новой администрацией республиканца Дональда Трампа. По его словам, Россия от проведения контактов с Соединенными Штатами никогда не отказывалась, поскольку развивать диалог всегда лучше, чем изолироваться.

Ранее Трамп рассказал, как он планирует разрешить украинский конфликт за сутки.

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