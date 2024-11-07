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В Кремле заявили о готовности Путина налаживать отношения с США

Песков: Путин готов к диалогу с США в случае поступления такого запроса

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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин многократно заявлял о своей готовности налаживать, продолжать и углублять взаимодействие со всеми, кто настроен на сотрудничество на условиях равноправия. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Президент Путин неоднократно говорил, что он готов к установлению, продолжению, расширению контактов со всеми, кто готов это делать с Россией на основе равноправия, уважения друг друга и принятия во внимание интересов и озабоченностей друг друга», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможности возобновления диалога с США в случае поступления такого запроса.

Он также добавил, что Путин остается открытым для подобных обсуждений.

До этого американский профессор Джон Миршаймер заявил, что Дональд Трамп будет инстинктивно стремиться достичь хороших отношений с Россией и президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, Трамп инстинктивно стремится к достижению трех пунктов в отношениях с Россией и Европой. Во-первых, к хорошим и стабильным отношениям с РФ и Путиным, во-вторых, к урегулированию конфликта на Украине, и, в-третьих, к сокращению обязательств США перед ЕС.

Ранее в Кремле не исключили общения Путина и Трампа до инаугурации.

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