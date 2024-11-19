В США заявили, что Байден начинает третью мировую войну

Президент США Джо Байден пытается начать третью мировую войну, разрешив Киеву наносить удары американскими баллистическими ракетами ATACMS вглубь российской территории. Об этом сообщил американский журналист Чарли Кирк на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

«Байден пытается начать третью мировую — это ненормально и совершенно безумно», — подчеркнул он.

Кирк попросил своих читателей задуматься о последствиях и представить ситуацию, если Москва поставит какой-либо стране свои ракеты «для стрельбы по Америке».

17 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники писала, что Байден впервые разрешил Украине использовать ракеты ATACMS для ударов по российской территории. По данным издания, ATACMS с дальностью применения до 300 км, вероятно, будут использованы для защиты сил ВСУ в Курской области. Газета отметила, что решение, принятое за два месяца до окончания полномочий Байдена, является серьезным изменением в политике США.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

В сентябре президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ не в состоянии наносить удары вглубь российской территории без данных европейских и американских спутников. Поэтому, по его словам, речь идет не о разрешении на использование западных ракет, а о прямом участии стран НАТО в конфликте.

Кроме того, в сентябре Владимир Путин предложил внести ряд изменений в определения условий применения Россией ядерного оружия. Теперь предлагается рассматривать как совместное нападение агрессию против РФ со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны. Кроме этого, Москва оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на агрессию против Белоруссии, в том числе в том случае, если противник использует обычное оружие. Что еще изменится в ядерной доктрине РФ — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сын Трампа оскорбил ответственных за разрешение ударов по РФ.