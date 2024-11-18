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Сын Трампа оскорбил ответственных за разрешение ударов по РФ

Трамп-младший оскорбил ответственных за разрешение ударов по России

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Rebecca Blackwell/AP

Сын избранного президента США Дональда Трампа, Дональд Трамп — младший назвал «имбецилами» политиков, которые разрешили Украине наносить удары их оружием вглубь территории России. Соответствующий пост опубликован на странице Трампа-младшего в соцсети X.

«К черту жизнь!!! Имбецилы», — написал сын политика.

В других постах Трамп-младший также отметил, что соответствующее решение пролоббировано компаниями военно-промышленного комплекса США, которые хотят помешать миротворческим инициативам Трампа-старшего после официального вступления в должность 20 января 2025 года.

Первой о решении президента США Джо Байдена предоставить Украине возможность наносить удары по России с помощью ракет ATACMS написала газета The New York Times. По данным источников издания, этот шаг стал ответом на предполагаемое участие северокорейских солдат в боевых действиях на территории России. Предполагается, что таким образом США хотят дать понять Северной Корее, что ее военные могут оказаться под угрозой, и Пхеньяну больше не следует отправлять свои силы в зону конфликта.

Белый дом, Пентагон и Байден отказались комментировать данные издания. Президент Владимир Зеленский в видеообращении заявил, что такие вещи не анонсируют, а «ракеты сами за себя скажут».

Ранее бизнесмен Илон Маск предупредил об ответе России на удары Киева по ее территории.

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