Назначен новый премьер Абхазии

Валерий Бганба станет новым премьером Абхазии. Об этом сообщила пресс-служба президента Абхазии.

Кроме того, исполнять обязанности президента республики будет Бадра Гунба.

«Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия Гунба Б.З. в соответствии с поданным заявлением освобождает от должности Премьер-министра Республики Абхазия Анкваб А.З. и одновременно на эту должность назначает Бганба В.Р. Действующие министры исполняют обязанности до вступления в должность вновь избранного президента Республики Абхазия», — сказано в заявлении.

Бганба исполнял обязанности президента Абхазии с 13 января по 23 апреля 2020 года.

В ночь на 19 ноября стало известно, что президент Абхазии Аслан Бжания согласился уйти в отставку в соответствии с протоколом, который был подписан по итогам переговоров оппозиции с властями Абхазии. Отставки также коснулись премьер-министра Александра Анкваба и главы Государственной службы охраны Дмитрия Дбара.

Переговоры между оппозицией и властями Абхазии начались 18 ноября в 18:00. После начала встречи представители правительства покинули здание для консультаций, вернувшись около 23:40. Со временем стороны взяли паузу в переговорах, но позже диалог возобновился.

Ранее Путин пригласил Бжанию на 9 Мая в Москву.