Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Назначен новый премьер Абхазии

Новым премьером Абхазии назначен Валерий Бганба

close
РИА «Новости»

Валерий Бганба станет новым премьером Абхазии. Об этом сообщила пресс-служба президента Абхазии.

Кроме того, исполнять обязанности президента республики будет Бадра Гунба.

«Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия Гунба Б.З. в соответствии с поданным заявлением освобождает от должности Премьер-министра Республики Абхазия Анкваб А.З. и одновременно на эту должность назначает Бганба В.Р. Действующие министры исполняют обязанности до вступления в должность вновь избранного президента Республики Абхазия», — сказано в заявлении.

Бганба исполнял обязанности президента Абхазии с 13 января по 23 апреля 2020 года.

В ночь на 19 ноября стало известно, что президент Абхазии Аслан Бжания согласился уйти в отставку в соответствии с протоколом, который был подписан по итогам переговоров оппозиции с властями Абхазии. Отставки также коснулись премьер-министра Александра Анкваба и главы Государственной службы охраны Дмитрия Дбара.

Переговоры между оппозицией и властями Абхазии начались 18 ноября в 18:00. После начала встречи представители правительства покинули здание для консультаций, вернувшись около 23:40. Со временем стороны взяли паузу в переговорах, но позже диалог возобновился.

Ранее Путин пригласил Бжанию на 9 Мая в Москву.

Все новости на тему:
Протесты в Абхазии
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами