В Абхазии начались переговоры по выходу из политического кризиса

Представители власти и оппозиции начинают переговоры по выходу из сложившегося в Абхазии политического кризиса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Координационного совета.

«Переговоры начинаются в минобороны», — сообщил он.

По его словам, от властей в них принимают участие вице-президент Бадра Гунба, председатель таможенного комитета Отар Хеция и общественный деятель Давид Пилия. От оппозиции переговоры ведут председатель «Абхазского народного движения» Адгур Ардзинба, депутат парламента Кан Кварчия и руководитель комитета по защите суверенитета Абхазии Леван Микаа.

До этого сообщалось, что абхазские власти намерены создать делегацию для переговоров с оппозиционерами. Об этом сообщила пресс-служба президента Абхазии Аслана Бжании. По заявлению пресс-службы, Бжания встретился с депутатами республиканского парламента, чтобы обсудить текущую обстановку в стране.

15 ноября в парламенте Абхазии должно было состояться заседание, на котором депутаты собирались рассмотреть скандальный законопроект. Оппозиция посчитала, что договор с РФ не отвечает интересам местных жителей и организовала акцию протеста с участием нескольких тысяч человек.

Оппозиционеры заявляли, что соглашение позволит российским компаниям начать массовое строительство апартаментов в Абхазии, а это, по их мнению, повысит цены на жилье и создаст риски для местного малого и среднего бизнеса.

Парламентарии в итоге отменили заседание, однако протестующих это решение не устроило — они захотели, чтобы депутаты рассмотрели вопрос и проголосовали против ратификации договора. Затем митингующие захватили парламент, администрацию президента Аслана Бжании и потребовали отставки главы государства.

Ранее российские туристы начали отменять туры в Абхазию.