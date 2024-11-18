В Абхазии возобновились переговоры представителей власти и оппозиции

Переговоры оппозиции и власти Абхазии по выходу из внутриполитического кризиса в возобновились более чем через 3,5 часа. Об этом сообщает ТАСС.

Абхазские власти представляют вице-президент Бадра Гунба, председатель Государственного таможенного комитета Абхазии Отар Хеция и член Общественной палаты Давид Пилия. Они вернулись после консультаций с президентом страны Асланом Бжанией.

Со стороны оппозиции участвуют председатель «Абхазского народного движения» Адгур Ардзинба, депутат парламента Кан Кварчия и председатель комитета по защите суверенитета республики Леван Микаа.

18 ноября представители власти и оппозиции в Абхазии взяли паузу в переговорах по выходу из политического кризиса.

В понедельник сообщалось, что стороны начали переговоры по выходу из сложившегося в Абхазии политического кризиса.

До этого стало известно, что абхазские власти намерены создать делегацию для переговоров с оппозиционерами. Об этом сообщила пресс-служба президента Абхазии Аслана Бжании. По заявлению пресс-службы, Бжания встретился с депутатами республиканского парламента, чтобы обсудить текущую обстановку в стране.

15 ноября в парламенте Абхазии должно было состояться заседание, на котором депутаты собирались рассмотреть скандальный законопроект. Оппозиция посчитала, что договор с РФ не отвечает интересам местных жителей и организовала акцию протеста с участием нескольких тысяч человек.

Оппозиционеры заявляли, что соглашение позволит российским компаниям начать массовое строительство апартаментов в Абхазии, а это, по их мнению, повысит цены на жилье и создаст риски для местного малого и среднего бизнеса.

Ранее Бжания заявил о попытке проникновения на телевидение и в здание МИД Абхазии.