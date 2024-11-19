Оппозиция заявила об отставке президента Абхазии

Президент Абхазии Аслан Бжания согласился уйти в отставку, заявил «Интерфаксу» лидер организации «Абхазское народное движение» Адгур Ардзинба. Он сообщил, что в ближайшее время Бжания подпишет документ о своей отставке.

По данным Ардзинбы, в соответствии с протоколом, который был подписан по итогам переговоров оппозиции с властями Абхазии, отставки также коснутся премьер-министра Александра Анкваба и главы Государственной службы охраны Дмитрия Дбара.

Временно исполняющим обязанности президента, как предусмотрено Конституцией Абхазии, станет вице-президент Бадра Гунба. И.о. премьер-министра, по словам Ардзинбы, назначен Валерий Бганба, ранее занимавший этот пост в 2018-2020 годах.

Переговоры между оппозицией и властями Абхазии начались 18 ноября в 18:00. После начала встречи представители правительства покинули здание для консультаций, вернувшись около 23:40. Со временем стороны взяли паузу в переговорах, но позже диалог возобновился.

В Абхазии продолжаются протесты, вызванные инвестиционным соглашением с Россией. Протестующие выразили опасения по поводу возможных корыстных целей сделки. После захвата правительственных зданий 15 ноября власти пообещали отозвать проект, но оппозиция потребовала отставки президента Аслана Бжании.

Ранее Бжания заявил о попытке проникновения на телевидение и в здание МИД Абхазии.