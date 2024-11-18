Путин пригласил президента охваченной протестами Абхазии на 9 Мая в Москву

Президент РФ Владимир Путин пригласил действующего главу Абхазии Аслана Бжанию на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, которое пройдет в Москве 9 мая 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба абхазского лидера.

Приглашение Бжания получил от имени посла России в Сухуме Михаила Шургалина.

15 ноября в парламенте Абхазии должно было состояться заседание, на котором депутаты собирались рассмотреть скандальный законопроект. Оппозиция посчитала, что договор с РФ не отвечает интересам местных жителей и организовала акцию протеста с участием нескольких тысяч человек.

Оппозиционеры заявляли, что соглашение позволит российским компаниям начать массовое строительство апартаментов в Абхазии, а это, по их мнению, повысит цены на жилье и создаст риски для местного малого и среднего бизнеса.

Парламентарии в итоге отменили заседание, однако протестующих это решение не устроило — они захотели, чтобы депутаты рассмотрели вопрос и проголосовали против ратификации договора. Затем митингующие захватили парламент, администрацию президента Аслана Бжании и потребовали отставки главы государства.

Ранее в МИД Абхазии раскрыли местонахождение президента.