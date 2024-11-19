Лавров заявил о беспрецедентном уровне развития отношений между РФ и КНР

Стратегические отношения между Москвой и Пекином находятся на беспрецедентном уровне развития, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Об этом сообщает ТАСС.

Во время встречи на полях саммита Группы двадцати (G20) в Рио-де-Жанейро с министром иностранных дел Китая Ван И Лавров подчеркнул, что Россия и КНР действительно находятся на беспрецедентном этапе развития стратегических отношений всеобъемлющего партнерства. Это подтверждается регулярными контактами президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

Лавров отметил, что развитие двусторонних отношений безусловно соответствует интересам России и Китая, способствует росту национальных экономик, благосостояния граждан.

Глава МИД РФ указал, что модель равноправного, взаимовыгодного сотрудничества двух великих держав является привлекательной для других государств-единомышленников.

15 ноября Лавров заявил, что Китай не инициировал никаких обращений к России по вопросам сотрудничества Москвы с Пхеньяном, и сообщения в СМИ, касающиеся этой темы, могут быть попыткой «вбить клин» в отношения между странами.

Ранее стало известно о российско-китайском предупреждении Трампу.