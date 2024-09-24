Генсек ООН заявил о близости мира к состоянию пороховой бочки

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш на сессии Генассамблеи всемирной организации в Нью-Йорке заявил, что мир стал близок к состоянию пороховой бочки. Его слова приводит РИА Новости.

«Геополитические разногласия продолжают углубляться. Планета продолжает накаляться. Бушуют войны, и неизвестно, чем они закончатся», — сказал он.

По словам генсека ООН, «бряцание ядерным оружием и новые виды вооружений отбрасывают мрачную тень».

«Мы приближаемся к невообразимому — к пороховой бочке, которая рискует поглотить мир», — отметил он.

Также он отметил, что конфликт на территории Украины распространяется, нет никаких признаков его ослабевания. Гутерриш подчеркнул, что за это расплачиваются мирные жители своими разрушенными жизнями. По его мнению, настало время справедливого мира, который будет основан на Уставе ООН, международном праве и резолюциях организации. Кроме того, генеральный секретарь ООН призвал изменить Совет Безопасности организации.

Ранее генсек ООН заявил об опасности искусственного интеллекта.