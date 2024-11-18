На саммите G20 создан «Глобальный альянс по борьбе с голодом и бедностью»

На саммите G20 Россия присоединилась к «Глобальному альянсу по борьбе с голодом и бедностью», созданному по инициативе Бразилии. Об этом сообщает ТАСС.

Речь об этом зашла на открытии саммита G20 («Группы двадцати») в Рио-де-Жанейро. Президент Бразилии Инасиу Лула да Силва заявил, что в настоящий момент к альянсу присоединилась 81 страна, 26 международных организаций, девять финансовых институтов и 31 неправительственная и благотворительная организация.

В списке значатся Россия, Китай, США, Африканский союз и Евросоюз. Из стран G20 отсутствует лишь Аргентина.

Создание «Глобального альянса» инициировано Бразилией, которая в этом году председательствует в G20. Заявленная цель — сокращение голода и бедности с помощью средств публичной политики и показавших свою эффективность технологий.

В G20 («Группу двадцати») входят 19 стран: Россия, Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Япония, а также Европейский союз и Африканский союз.

На саммите G20 в Бразилии Россию представляет министр иностранных дел Сергей Лавров.

Ранее сообщалось, что Россия на социальном саммите G20 выступила в поддержку традиционных ценностей.