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В Госдуме назвали решение Байдена об ударах по РФ новогодним подарком для Европы

Депутат ГД Водолацкий: решение Байдена об ударах по РФ усугубляет ситуацию

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Depositphotos

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с RT прокомментировал решение действующего президента США Джо Байдена об ударах западными ракетами вглубь России.

«Уходящий президент США Джо Байден решил сделать всем жителям, в первую очередь Европы, такой «новогодний подарок» с разрешением применять ракеты дальнего действия. Мы неоднократно говорили, что данное разрешение — это усугубление ситуации», — заявил Водолацкий.

По его мнению, новое руководство Соединенных Штатов во главе с Дональдом Трампом должно вмешаться в данную ситуацию.

17 ноября газета The New York Times написала, что Байден впервые разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для атак вглубь России. По словам источников издания, предполагается, что для начала удары этим оружием будут наноситься по российским войскам в Курской области и якобы присутствующим там северокорейским военным.

После этого Le Figaro сообщила, что Франция и Британия также разрешили Киеву использовать ракеты Storm Shadow/SCALP. 18 ноября информация об этом была удалена из оригинальной статьи. В США также опровергли разрешение на использование ATACMS для ударов вглубь РФ.

Ранее в Совфеде допустили, что новость о разрешении наносить удары вглубь РФ может быть фейком.

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