В Госдепе не смогли подтвердить разрешение Киеву на использование дальнобойных ракет

Госдеп США на данный момент не может подтвердить разрешение Украине наносить удары дальнобойными ракетами по территории России, заявил официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что у него нет обновлений в политике, чтобы говорить о них сегодня.

До этого глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что администрация президента США разрешила Киеву применять ракеты дальностью до 300 км для ударов по территории России.

18 ноября официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что на фоне поражений Вооруженных сил Украины (ВСУ) Запад делает ставку на максимальную эскалацию гибридной войны. Так она прокомментировала возможное разрешение США на применение Украиной дальнобойного оружия по территории РФ.

17 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники написала, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь России. По словам источников, предполагается, что для начала удары этим оружием будут наноситься по российским войскам в Курской области и якобы присутствующим там северокорейским военным.

Ранее Белый дом не подтвердил разрешение Украине использовать ATACMS.