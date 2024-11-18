В МИД России рассказали о эскалации гибридной войны Западом

На фоне поражений Вооруженных сил Украины (ВСУ) Запад делает ставку на максимальную эскалацию гибридной войны. Так официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала возможное разрешение США на применение Украиной дальнобойного оружия по территории РФ.

По ее словам, таким образом Запад пытается добиться иллюзорной цели — «нанести Москве стратегическое поражение».

Захарова подчеркнула, что в случае использования Киевом дальнобойных ракет по территории РФ ответ России будет «адекватным и ощутимым».

Она добавила, что пока Москве неизвестно, опирается ли информация о разрешении на официальные источники.

17 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники написала, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь России. По словам источников, предполагается, что для начала удары этим оружием будут наноситься по российским войскам в Курской области и якобы присутствующим там северокорейским военным.

Ранее Белый дом не подтвердил разрешение Украине использовать ATACMS.