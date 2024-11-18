ЕС планирует направить в Грузию «политическую миссию»

Евросоюз планирует направить в Грузию «политическую миссию» с целью провести изучение ситуации в стране после выборов. Об этом заявил глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания министров иностранных дел 27 стран сообщества в Брюсселе, передает ТАСС.

«Мы направим политическую миссию в Грузию, чтобы изучить, что случилось», — заявил Боррель.

Глава европейской дипломатии добавил, что главы МИД Евросоюза выступили с договоренностью по направлению порядка €120 миллионов в качестве помощи властям Грузии. Ожидается, что эти средства будут потрачены на поддержку гражданского общества.

Выборы в высший парламент Грузии состоялись 26 октября. По итогам голосования победу одержала правящая партия «Грузинская мечта», получив в парламенте 89 мандатов из 150. Ряд оппозиционных политических объединений не приняли результаты выборов.

18 ноября президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что подаст иск в Конституционный суд страны о фальсификации выборов. Грузинский лидер также сообщила, что не признает итоговые данные Центризбиркома.

Зурабишвили призвала граждан Грузии продолжать протесты против итогов парламентских выборов. По ее словам, общество должно продолжать свои действия по непримирению с результатами выборов.

Ранее стало известно, когда могут пройти президентские выборы в Грузии.