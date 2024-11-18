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В Эстонии заявили, что звонок Шольца Путину подорвал единство союзников Киева

Глава МИД Эстонии: звонок Шольца Путину подорвал единство союзников Киева

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Global Look Press/РИА Новости

Звонок канцлера ФРГ Олафа Шольца президенту России Владимиру Путину подорвал единство европейских стран относительно Украины. Такое мнение выразил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в интервью агентству Reuters.

«Это просто ослабило наше единство и наши позиции», — заявил он.

Цахкна добавил, что несмотря на то, как до этого союзники Киева договаривались об «изоляции России», этот разговор «подорвал усилия Запада».

15 ноября Шольц и Путин созвонились впервые за почти два года, инициатором выступил Берлин. Беседа состоялась несмотря на то, что специальная военная операция на Украине все еще продолжается, а украинский президент Владимир Зеленский просил отказаться от звонка и «не уменьшать изоляцию» президента России.

Зеленский также назвал переговоры политиков «ящиком Пандоры» и предупредил, что Киеву нужен «реальный мир». В Кремле ответили на это, что лидеры провели «подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации на Украине» и договорились «быть на связи». В кабмине ФРГ заверили, что Шольц призвал Москву «вывести войска» и показать готовность к переговорам.

Сам канцлер ФРГ назвал переговоры «важными и подробными», а также выразил надежду на то, что переговоры между президентом России и президентом Соединенных Штатов Джо Байденом не состоятся, потому что считает это «плохой идеей».

Ранее в Кремле ответили на вопрос о звонке Макрона Путину.

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