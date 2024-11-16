В Кремле ответили на вопрос о звонке Макрона Путину

Французский президент Эммануэль Макрон не запрашивал телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщил РИА Новости представитель Кремля Дмитрий Песков.

15 ноября Шольц и Путин созвонились впервые за почти два года, инициатором выступил Берлин. Беседа состоялась несмотря на то, что СВО все еще продолжается, а Владимир Зеленский просил отказаться от звонка и «не уменьшать изоляцию» президента России. В Кремле заявили, что политики провели «подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации на Украине» и договорились «быть на связи». В кабмине ФРГ заверили, что Шольц призвал Москву «вывести войска» и показать готовность к переговорам.

На этом фоне пресс-секретаря российского президента спросили о том, делал ли аналогичный запрос о телефонном разговоре французский лидер. Представитель Кремля дал отрицательный ответ.

Ранее Макрон говорил о том, что за полгода проговорил с Путиным по телефону «не менее сотни часов».