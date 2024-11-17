Шольц прокомментировал телефонные переговоры с Путиным

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц назвал недавние телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным важными и подробными. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-конференцию Шольца.

Германский канцлер добавил, что надеется на то, что переговоры между президентом России и президентом Соединенных Штатов Джо Байденом не состоятся, потому что считает это плохой идеей.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль достаточно быстро отреагировал на запрос Берлина организовать телефонный разговор канцлера Олафа Шольца и президента Владимира Путина.

15 ноября Шольц и Путин созвонились впервые за почти два года, инициатором выступил Берлин. Беседа состоялась несмотря на то, что СВО все еще продолжается, а Владимир Зеленский просил отказаться от звонка и «не уменьшать изоляцию» президента России. Он назвал переговоры политиков «ящиком Пандоры» и предупредил, что Киеву нужен «реальный мир». В Кремле заявили, что лидеры провели «подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации на Украине» и договорились «быть на связи». В кабмине ФРГ заверили, что Шольц призвал Москву «вывести войска» и показать готовность к переговорам.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о звонке Макрона Путину.