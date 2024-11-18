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В Совфеде допустили, что новость о разрешении наносить удары вглубь РФ может быть фейком

Сенатор Джабаров: информация по ракетам ATACMS может быть фейком

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Defense Ministry/Global Look Press

Новость о том, что США разрешили Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь России, может быть фейком и инструментом психологического воздействия. Об этом «Парламентской газете» рассказал первый заместитель председателя Комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

Он отметил, что пока не был представлен релевантный источник данной информации.

«Я вполне допускаю, что это может быть ответ на недавний массированный ракетный удар ВС РФ по территории Украины, в результате которого был обесточен целый ряд энергетических объектов, и уничтожены сразу несколько точек дислокации противника, попытка подбодрить украинский народ и вселить боевой дух в украинских солдат», — сказал Джабаров.

По словам сенатора, Россия уже сталкивалась с ракетами ATACMS. Так, например, с их помощью обстреливали Донецкую и Луганскую народные республики. С помощью российских систем ПВО их можно отследить и сбить, уверен он.

Накануне The New York Times (NYT) со ссылкой на источники писала, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать ракеты ATACMS для ударов по российской территории. По их словам, скорее всего, ATACMS с дальностью применения до 300 км будут использованы для защиты сил ВСУ в Курской области. Газета отмечает, что решение, принятое за два месяца до окончания полномочий Байдена, является серьезным изменением в политике США.

Ранее в России заявили о найденном противоядии от ATACMS.

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