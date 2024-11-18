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Юрист объяснила, способен ли Трамп отменить решение об ударах вглубь России

Юрист Сазонова: Трамп сможет отметить решение об ударах по РФ после инаугурации

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Brian Snyder/Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп сможет отменить решение действующего американского лидера Дональда Трампа об ударах западными ракетами вглубь России только после вступления в должность 20 января 2025 года. Об этом в беседе с RT сообщила юрист-международник, доцент РАНХиГС Кира Сазонова. По ее словам, ближайшие два с половиной месяца — наиболее опасное время для принятия уходящей администрацией Соединенных Штатов провокационных решений.

«Это связано с тем, что заканчивающий свою работу президент уже воспринимается как «уходящая натура», а избранный президент еще не прошел все необходимые официальные процедуры», — отметила эксперт.

В связи с этим нынешней американской верхушке удобно принимать решения, за которые вряд ли кто-то понесет ответственность, добавила она.

17 ноября американская газета The New York Times со ссылкой на источники писала, что Байден впервые разрешил Украине использовать ракеты ATACMS для нанесения ударов по территории РФ. По ее данным, оружие с дальностью до 300 км, вероятно, будет применено ВСУ в Курской области.

После этого Le Figaro сообщила, что Франция и Британия также разрешили Киеву использовать ракеты Storm Shadow/SCALP. 18 ноября информация об этом была удалена из оригинальной статьи.

В этот же день заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер опроверг сообщения о том, что администрация Байдена разрешила Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по российской территории.

Ранее в ФРГ назвали шаг, который станет объявлением войны России.

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