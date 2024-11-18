Избранный президент США Дональд Трамп, скорее всего, отменит решение действующего американского лидера Джо Байдена, позволяющее Киеву наносить удары западными ракетами вглубь РФ. Однако сделать это он сможет только после вступления в должность 20 января. Такое мнение в интервью Общественной службе новостей высказал заведующий кафедрой сравнительной политологии факультета политологии МГУ, ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН Артур Демчук.

Эксперт также допустил, что Вашингтон разрешил Украине наносить удары вглубь территории РФ, чтобы показать, что Киев все равно проигрывает, даже начав использовать западные ракеты. По его словам, Запад, в данном случае, сможет «сделать хорошую мину».

«Мы разрешили киевским властям применять наше оружие, но они не справляются, поэтому дальше поддерживать этот режим уже бессмысленно, своих целей он добиться все равно не может», — привел политолог возможный ход мыслей западных политиков.

17 ноября американская газета The New York Times со ссылкой на источники писала, что Байден впервые разрешил Украине использовать ракеты ATACMS для нанесения ударов по территории РФ. По ее данным, ракеты с дальностью до 300 км, вероятно, будут применены ВСУ в Курской области.

После этого Le Figaro сообщила, что Франция и Британия также разрешили Киеву использовать ракеты Storm Shadow/SCALP. 18 ноября информация об этом была удалена из оригинальной статьи.

В этот же день заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер опроверг сообщения о том, что администрация Байдена разрешила Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по российской территории.

Ранее Трампа призвали вмешаться в ситуацию с разрешением ударов по России.