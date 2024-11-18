Трампа призвали вмешаться в ситуацию с разрешением ударов по России

Избранному президенту США Дональду Трампу необходимо вмешаться в ситуацию с разрешением Киеву наносить удары по России дальнобойными ракетами ATACMS, поскольку реализация такого шага фатальна. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил бывший американский морпех и разведчик Скотт Риттер.

«Если Трамп не вмешается и не удержит Украину и НАТО, любые попытки реализовать решение Байдена будут иметь фатальные последствия», — подчеркнул он.

По словам бывшего американского военного, разрешение украинской армии наносить удары западным дальнобойным оружием по территории России не может привести ни к чему хорошему.

Первой о решении президента США Джо Байдена предоставить Украине возможность наносить удары по России с помощью ракет ATACMS написала газета The New York Times. По данным источников издания, этот шаг стал ответом на предполагаемое участие северокорейских солдат в боевых действиях на территории России. Предполагается, что таким образом США хотят дать понять Северной Корее, что ее военные могут оказаться под угрозой, и Пхеньяну больше не следует отправлять свои силы в зону конфликта.

Белый дом, Пентагон и Байден отказались комментировать данные издания. Президент Владимир Зеленский в видеообращении заявил, что такие вещи не анонсируют, а «ракеты сами за себя скажут».

Ранее в США назвали основную цель ударов Киева ракетами ATACMS.