В Польше недовольны решением Байдена по ударам ВСУ вглубь России

Соединенные Штаты запоздали с разрешением ВСУ наносить удары вглубь России дальнобойным оружием. Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, сообщает РИА Новости.

Отвечая на вопрос о том, не запоздало ли руководство США с соответствующим решением, он заявил, что сейчас это самый часто задаваемый вопрос.

По его словам, разрешение Байдена бить вглубь России не стало переломным моментом. Решение имело бы более серьезный эффект, если бы было принято ранее, указал Косиняк-Камыш.

17 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники написала, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь России. По словам источников, предполагается, что для начала удары этим оружием будут наноситься по российским войскам в Курской области и якобы присутствующим там северокорейским военным.

В сентябре Владимир Путин заявил, что ВСУ не в состоянии наносить удары вглубь российской территории без данных европейских и американских спутников, а также внесения полетных заданий в ракетные системы военными стран НАТО. Поэтому, по его словам, речь идет не о разрешении на использование западных ракет, а о прямом участии стран альянса в конфликте, что меняет саму его суть.

Ранее глава МИД Польши назвал разрешение бить вглубь РФ ответом Байдена Путину.