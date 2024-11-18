Глава МИД Польши назвал разрешение бить вглубь РФ ответом Байдена Путину

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский поприветствовал решение президента США Джо Байдена разрешить ВСУ наносить удары вглубь российской территории дальнобойным оружием. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

По его словам, таким образом Байден ответил на массированный удар ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины и утверждения о том, что северокорейские военные якобы принимают участие в конфликте.

Сикорский утверждает, что Байден ответил российскому лидеру Владимиру Путину «на понятном ему языке».

«Сила сдерживает, в то время как слабость провоцирует», — написал он.

Первой о решении президента США Джо Байдена предоставить Украине возможность наносить удары по России с помощью ракет ATACMS написала газета The New York Times. По данным источников издания, этот шаг стал ответом на предполагаемое участие северокорейских солдат в боевых действиях на территории России. Предполагается, что таким образом США хотят дать понять Северной Корее, что ее военные могут оказаться под угрозой и Пхеньяну больше не следует отправлять свои силы в зону конфликта.

Ранее Риттер заявил, что США перешли в состояние войны с Россией.