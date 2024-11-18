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Глава МИД Польши назвал разрешение бить вглубь РФ ответом Байдена Путину

Сикорский: разрешение бить ВСУ вглубь России стало ответом Байдена Путину

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Wiktor Dabkowski/Global Look Press

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский поприветствовал решение президента США Джо Байдена разрешить ВСУ наносить удары вглубь российской территории дальнобойным оружием. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

По его словам, таким образом Байден ответил на массированный удар ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины и утверждения о том, что северокорейские военные якобы принимают участие в конфликте.

Сикорский утверждает, что Байден ответил российскому лидеру Владимиру Путину «на понятном ему языке».

«Сила сдерживает, в то время как слабость провоцирует», — написал он.

Первой о решении президента США Джо Байдена предоставить Украине возможность наносить удары по России с помощью ракет ATACMS написала газета The New York Times. По данным источников издания, этот шаг стал ответом на предполагаемое участие северокорейских солдат в боевых действиях на территории России. Предполагается, что таким образом США хотят дать понять Северной Корее, что ее военные могут оказаться под угрозой и Пхеньяну больше не следует отправлять свои силы в зону конфликта.

Ранее Риттер заявил, что США перешли в состояние войны с Россией.

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