Военный эксперт объяснил, почему Байден разрешил Киеву наносить удары вглубь РФ

Заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, полковник в отставке Андрей Кошкин в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал решение действующего президента США Джо Байдена позволить Киеву наносить удары западными ракетами вглубь России. По мнению эксперта, демократы перед уходом хотят максимально «насолить республиканцам».

«Администрация Байдена хочет максимально усложнить жизнь Трампу, чтобы он первые месяцы президентства потратил на «разбор завалов», оставленных демократами. Это в духе американцев: поставить подножку своему конкуренту на прощание», — считает Кошкин.

Он подчеркнул, что Россия готова дать отпор, поскольку обладает масштабной системой противовоздушной обороны (ПВО), а также имеет опыт работы с американскими ракетами ATACMS.

О решении Байдена предоставить Украине возможность наносить удары по России с помощью ракет ATACMS написала накануне газета The New York Times. По данным источников издания, этот шаг стал ответом на предполагаемое участие северокорейских солдат в боевых действиях на территории РФ. Предполагается, что таким образом США хотят дать понять КНДР, что ее военные могут оказаться под угрозой, и Пхеньяну больше не следует отправлять свои силы в зону конфликта.

После этого Le Figaro сообщила, что Франция и Британия разрешили Украине бить по РФ ракетами Storm Shadow/SCALP. Однако позднее издание удалило информацию об этом.

Ранее полковник рассказал, чем Россия может ответить на удары ATACMS.