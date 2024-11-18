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Полковник рассказал, чем Россия может ответить на удары ATACMS

Полковник Ходаренок: Россия в ответ на удары ATACMS может нанести удар по Киеву

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John Hamilton/AP

Россия в ответ на запуски американских ракет ATACMS по стране может ответить ударом по правительственным зданиям в Киеве, разрушением днепровских ГЭС и украинской инфраструктуры. Такое мнение высказал военный обозреватель «Газеты.Ru» полковник Михаил Ходаренок.

«Как только ВСУ произведет первые пуски тактических баллистических и крылатых ракет по объектам на территории России, ВС РФ вправе нанести ракетно-авиационные удары по следующим объектам на Украине», - отмечает полковник.

По мнению Ходаренка, в ответ на запуск ATACMS российская армия будет вправе нанести удар по кварталу правительственных зданий в Киеве, в том числе по офису президента Украины, зданию Верховной рады, комплексу зданий министерства обороны Украины.

Вместе с тем ВС РФ могут приступить к разрушению днепровских ГЭС и водохранилищ. Для этого, по словам российского военного, имеются специальные (ядерные) боеприпасы.

Кроме того, в ответ на эскалацию конфликта Россия будет иметь право разрушить все автомобильные и железнодорожные мосты через Днепр, включая мостовые переходы в столице Украины.

Ходаренок не исключил и нанесения ударов по предприятиям, которые производят крылатые ракеты Storm Shadow/SCALP-EG на территории Великобритании и Франции, если последние также разрешат удары этим оружием по России.

Наконец, специальными ядерными боеприпасами будут уничтожены американские ракетные группировки, находящиеся в распоряжении ВСУ, добавил полковник.

Первой о решении президента США Джо Байдена предоставить Украине возможность наносить удары по России с помощью ракет ATACMS написала газета The New York Times. По данным источников издания, этот шаг стал ответом на предполагаемое участие северокорейских солдат в боевых действиях на территории России. Предполагается, что таким образом США хотят дать понять Северной Корее, что ее военные могут оказаться под угрозой, и Пхеньяну больше не следует отправлять свои силы в зону конфликта.

Ранее Риттер заявил, что США перешли в состояние войны с Россией.

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Операция на Украине
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