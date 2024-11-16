В Германии могут провести голосование по вопросу передачи Украине ракет Taurus

Повторное вынесение на повестку дня вопроса о предоставлении Киеву немецких дальнобойных ракет Taurus стало бы «возможностью» для ФРГ в поддержке Украины. Об этом в беседе с изданием Neue Osnabrücker Zeitung заявил председатель фракции Свободной демократической партии Германии (СвДП) Кристиан Дюрр.

«Это было бы возможностью», — отметил он.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Политик утверждает, что соответствующая резолюция в бундестаге при поддержке «зеленых» и Христианского демократического союза (ХДС) «могла бы иметь успех».

10 ноября кандидат в канцлеры Германии от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц сообщил, что он готов провести телефонный разговор с Путиным в случае своего избрания. При этом Мерц заявил о готовности выдвинуть РФ ультиматум о прекращении нанесения ударов по инфраструктуре Украины в течение 24 часов, в противном случае он пригрозил снять ограничения на использование поставленных Киеву вооружений и предоставить украинской стороне дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

Ранее Шольц заявил, что не будет поддерживать Украину в ущерб интересам ФРГ.