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В Германии отказались поставлять ВСУ дальнобойные ракеты вслед за США

Бюхнер: одобрение США ударов по РФ не повлияет на решение ФРГ по Taurus

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John Hamilton/AP

Одобрение президентом США Джо Байденом нанесения ударов американским дальнобойным оружием ATACMS вглубь территории России не повлияет на решение канцлера Германии Олафа Шольца не поставлять Киеву крылатые ракеты Taurus. Об этом заявил представитель германского кабмина Вольфганг Бюхнер, передает ТАСС.

По его словам, правительство было проинформировано о решении Вашингтона.

О решении президента США Джо Байдена предоставить Украине возможность наносить удары по России с помощью ракет ATACMS написала газета The New York Times. По данным источников издания, этот шаг стал ответом на предполагаемое участие северокорейских солдат в боевых действиях на территории России. Предполагается, что таким образом США хотят дать понять Северной Корее, что ее военные могут оказаться под угрозой, и Пхеньяну больше не следует отправлять свои силы в зону конфликта.

В сентябре президент России Владимир Путин предупреждал, что разрешение на использование такого оружия будет означать, что США, страны НАТО, Европы воюют с Россией. Президент пояснил, что украинские военные не могут самостоятельно использовать дальнобойное оружие, для этого им нужны разведданные ЕС и США, а также помощь военных НАТО.

Ранее Дональд Трамп — младший назвал «имбецилами» политиков, которые разрешили Украине наносить удары их оружием вглубь территории России.

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