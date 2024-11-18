На Западе обеспокоились «закулисной» реакцией Москвы в ответ на разрешение бить по РФ

После разрешения Соединенных Штатов ВСУ бить вглубь России дальнобойным оружием Западу следует беспокоиться не о публичной реакции Москвы, а «о том, что будет происходить за кулисами». Об этом пишет Sky News.

Как напоминает телеканал, президент России Владимир Путин упоминал о возможной отправке оружия противникам Запада, не называя конкретных стран. Кроме того, Москва изменила ядерную доктрину, что теоретически позволяет использовать соответствующее оружие.

«Но может ли Россия ответить другими, более тонкими способами, которые она не хочет афишировать? Подумайте о саботаже, кибератаках, более тесном сотрудничестве с Ираном (и, конечно, с Северной Кореей). Так что в этом смысле Запад должен беспокоиться не о публичном гневе Кремля, а о том, что происходит за кулисами», — говорится в тексте.

17 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники написала, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь России. По словам источников, предполагается, что для начала удары этим оружием будут наноситься по российским войскам в Курской области и якобы присутствующим там северокорейским военным.

В сентябре Владимир Путин заявил, что ВСУ не в состоянии наносить удары вглубь российской территории без данных европейских и американских спутников, а также внесения полетных заданий в ракетные системы военными стран НАТО. Поэтому, по его словам, речь идет не о разрешении на использование западных ракет, а о прямом участии стран альянса в конфликте, что меняет саму его суть.

Ранее в Госдуме заявили, что США «проживут на 20 минут дольше» Европы в случае атак вглубь РФ.