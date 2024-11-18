В Госдуме заявили, что США «проживут на 20 минут дольше» Европы в случае атак вглубь РФ

Россия жестко ответит Европе и Соединенным Штатам в случае разрешения ВСУ бить вглубь страны дальнобойным оружием. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил депутат Государственной думы Андрей Колесник.

Он призвал Запад хорошо подумать, чем принимать какие-либо решения по ударам вглубь российской территории. Парламентарий подчеркнул, что страны Европы находятся не так уж далеко от России.

«Пусть Европа трусится, она рядом. Великобритания, они же тоже дали свои Storm Shadow, и французы дали SKALP. <…> Франция — вот она, рядом. Американцы поживут на 20 минут дольше, если что. Здесь история достаточно серьезная. Не понимают, давно не били. Европа-то вся под рукой, точнее, под ракетой», — сказал Колесник.

По его словам, от Европы «могут полететь щепки», поскольку стоит вопрос о существовании России, так как дальнобойные ракеты могут бить до 300 километров. В ответ на такие удары Москва предпримет серьезные меры, указал он.

Колесник заверил, что если ВСУ начнут бить по мирному населению, то Киеву и Европе «некоторое время будет неприятно», а потом «это время закончится».

Первой о решении президента США Джо Байдена предоставить Украине возможность наносить удары по России с помощью ракет ATACMS написала газета The New York Times. По данным источников издания, этот шаг стал ответом на предполагаемое участие северокорейских солдат в боевых действиях на территории России. Предполагается, что таким образом США хотят дать понять Северной Корее, что ее военные могут оказаться под угрозой и Пхеньяну больше не следует отправлять свои силы в зону конфликта.

Ранее глава МИД Польши назвал разрешение бить вглубь РФ ответом Байдена Путину.