Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Запорожской области Евгением Балицким. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента РФ.

Глава региона рассказал лидеру страны о реализации проектов в сфере социальной инфраструктуры, в частности о строительстве детской областной больницы и восстановлении школ и дорог, а также о состоянии промышленных предприятий и сельского хозяйства.

Помимо этого, Путин обсудил с Балицким вопросы выплат людям, которые потеряли жилье в результате атак со стороны Украины, и меры по обеспечению безопасности Запорожской атомной электростанции.

18 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина с Балицким — «из публичной части рабочего графика главы государства». По его словам, также у лидера страны запланированы встречи и совещания, которые носят «закрытый характер».

21 октября Балицкий заявил, что Новороссия получит около 100 млрд рублей на развитие социальной сферы и инфраструктуры.

В начале августа президент РФ Владимир Путин отметил мужество восстанавливающих Донбасс и Новороссию строителей. Российский лидер обратил внимание, что в число возведенных объектов вошли новое жилье, дороги, а также ключевые объекты инфраструктуры.

Ранее Балицкий сообщил о попытке захвата Запорожской АЭС силами ВСУ.