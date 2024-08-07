Путин заявил о мужестве строителей, восстанавливающих Донбасс

Президент РФ Владимир Путин отметил мужество восстанавливающих Донбасс и Новороссию строителей. Об этом он заявил на заседании правительства России.

«Особенно отмечу мужество строителей и коммунальщиков, которые, несмотря на боевые действия, на все сложности, восстанавливают Донбасс и Новороссию. За 2 года они ввели в строй 20 тысяч объектов», — заявил он.

Путин обратил внимание, что в число возведенных объектов вошли новое жилье, дороги, а также ключевые объекты инфраструктуры.

До этого сообщалось, что около 4 млрд рублей выделено в 2024 году в рамках программы социально-экономического развития Луганской народной республики на восстановление объектов энергетики региона.

Позже глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что после взятия города Часова Яра российскими войсками будет назначен регион-шеф для восстановления населенного пункта.

Ранее стали известны подробности о восстановлении Авдеевки.