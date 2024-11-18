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Владимир Путин проведет встречу с губернатором Запорожской области Балицким

Путин заслушает доклад губернатора Запорожской области Балицкого

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РИА Новости

Президент России Владимир Путин проведет встречу с губернатором Запорожской области Евгением Балицким. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам Пескова, встреча состоится в Кремле. Главной темой беседы станут вопросы развития новых регионов России.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что встреча с Балицким — «из публичной части рабочего графика главы государства». По его словам, помимо этого у Владимира Путина запланированы встречи и совещания, которые носят «закрытый характер».

21 октября губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Новороссия получит около 100 млрд рублей на развитие социальной сферы и инфраструктуры.

В начале августа президент РФ Владимир Путин отметил мужество восстанавливающих Донбасс и Новороссию строителей. Российский лидер обратил внимание, что в число возведенных объектов вошли новое жилье, дороги, а также ключевые объекты инфраструктуры.

Ранее Балицкий сообщил о попытке захвата Запорожской АЭС силами ВСУ.

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