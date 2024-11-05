Попытки украинской стороны захватить Запорожскую АЭС (ЗАЭС) приводят к колоссальным потерям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил ТАСС губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«Попытки так называемого захвата Запорожской АЭС не дают спокойно спать западным военачальникам», — отметил он.

Балицкий добавил, что безопасность Запорожской АЭС надежно защищена российской армией. Он подчеркнул, что радиационный фон в зоне станции соответствует норме.

Во вторник, 5 ноября, стало известно, что Российские военные сорвали попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) захватить атомную электростанцию (АЭС), расположенную в Запорожской области.

7 октября глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявлял, что украинские бойцы планировали взять под свой контроль Курскую АЭС и заминировать ее. Данная операция была частью плана по вторжению ВСУ в Курскую область.

Ранее в МАГАТЭ рассказали о ежедневных взрывах в районе АЭС в Запорожской области.