Попытки украинской стороны захватить Запорожскую АЭС (ЗАЭС) приводят к колоссальным потерям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил ТАСС губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
«Попытки так называемого захвата Запорожской АЭС не дают спокойно спать западным военачальникам», — отметил он.
Балицкий добавил, что безопасность Запорожской АЭС надежно защищена российской армией. Он подчеркнул, что радиационный фон в зоне станции соответствует норме.
Во вторник, 5 ноября, стало известно, что Российские военные сорвали попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) захватить атомную электростанцию (АЭС), расположенную в Запорожской области.
7 октября глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявлял, что украинские бойцы планировали взять под свой контроль Курскую АЭС и заминировать ее. Данная операция была частью плана по вторжению ВСУ в Курскую область.
Ранее в МАГАТЭ рассказали о ежедневных взрывах в районе АЭС в Запорожской области.