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Балицкий сообщил о попытке захвата Запорожской АЭС силами ВСУ

Балицкий: попытки захвата ЗАЭС приводят к бессмысленным потерям в рядах ВСУ

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Попытки украинской стороны захватить Запорожскую АЭС (ЗАЭС) приводят к колоссальным потерям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил ТАСС губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«Попытки так называемого захвата Запорожской АЭС не дают спокойно спать западным военачальникам», — отметил он.

Балицкий добавил, что безопасность Запорожской АЭС надежно защищена российской армией. Он подчеркнул, что радиационный фон в зоне станции соответствует норме.

Во вторник, 5 ноября, стало известно, что Российские военные сорвали попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) захватить атомную электростанцию (АЭС), расположенную в Запорожской области.

7 октября глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявлял, что украинские бойцы планировали взять под свой контроль Курскую АЭС и заминировать ее. Данная операция была частью плана по вторжению ВСУ в Курскую область.

Ранее в МАГАТЭ рассказали о ежедневных взрывах в районе АЭС в Запорожской области.

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Операция на Украине
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