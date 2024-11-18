Полковник предсказал ответ России на разрешение США бить дальнобойным оружием

Россия может нанести ответные удары по американским военным объектам после разрешения президента Джо Байдена ВСУ бить вглубь российской территории. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил полковник в отставке и военный обозреватель Виктор Литовкин.

Он назвал действия Джо Байдена попыткой втянуть избранного президента США Дональда Трампа в конфликт на Украине, чтобы он не смог исполнить своего обещания завершить кризис.

По словам Литовкина, «Россия будет отвечать» по американским самолетам, беспилотникам, которые наводят соответствующее дальнобойное оружие. «Драка продолжится еще сильнее», считает эксперт.

Военный заверил, что у Москвы достаточно необходимых средств, чтобы бороться с дальнобойным оружием, поставляемым ВСУ.

17 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники написала, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь России. По словам источников, предполагается, что для начала удары этим оружием будут наноситься по российским войскам в Курской области и якобы присутствующим там северокорейским военным.

В сентябре Владимир Путин заявил, что ВСУ не в состоянии наносить удары вглубь российской территории без данных европейских и американских спутников, а также внесения полетных заданий в ракетные системы военными стран НАТО. Поэтому, по его словам, речь идет не о разрешении на использование западных ракет, а о прямом участии стран альянса в конфликте, что меняет саму его суть.

Ранее глава МИД Польши назвал разрешение бить вглубь РФ ответом Байдена Путину.