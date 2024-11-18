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Трампа заподозрили в готовности устроить провокацию ради переговоров по Украине

Миронов: Трамп может пойти на управляемую эскалацию на Украине ради диалога

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Избранный президент США Дональд Трамп может пойти на эскалацию на Украине ради диалога. Такое мнение выразил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в интервью для РИА Новости.

«Нельзя исключать, что Трамп не против такой контролируемой эскалации, чтобы усилить переговорные позиции [президента Украины Владимира] Зеленского, а по сути, Запада. Мол, давайте мы не будем стрелять по вам, а вы по нам, то есть остановите СВО», — предположил Миронов.

Главной задачей Запада депутат назвал спасение действующего режима на Украине. При этом он выразил уверенность, что ни военное, ни дипломатическое давление на Россию не принесут Западу желаемого результата, а также напомнил, у России есть много вариантов для ответа на возможные провокации.

До этого Миронов призвал усилить атаки на энергетические объекты Украины.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. Трамп по итогам голосования набирает 312 голосов, а Харрис — 226. Выборщики проголосуют за кандидатов в соответствии с результатами голосования 17 декабря.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее Байдена заподозрили в стремлении войти в историю с помощью ядерной войны.

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