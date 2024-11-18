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Байдена заподозрили в стремлении войти в историю с помощью ядерной войны

Ультраправый Корвин-Микке заявил, что Байден хочет инициировать ядерную войну

Ультраправый польский политик Януш Корвин-Микке заявил, что действующий президент США Джо Байден намерен войти в историю как инициатор ядерной войны. Свое мнение польский деятель выразил в своем аккаунте в социальной сети X.

По словам польского политика, первыми ядерные ракеты полетят в Польшу и Иран. Его заявление появилось в сети на фоне обсуждения возможного удара вглубь российской территории с применением американского оружия.

17 ноября The New York Post писала, что президент США Джо Байден впервые санкционировал удары Украины по России ракетами ATACMS.

Официального подтверждения эти данные не получили, однако в РФ осудили такое решение действующего президента США. После этого агентство Reuters писало, что Украина нанесет первые удары ATACMS по Курской области в ближайшие дни.

25 сентября Владимир Путин предложил изменить условия применения Россией ядерного оружия. В том числе предлагается рассматривать как совместное нападение агрессию против РФ со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лавров выразил надежду на осознание Западом новой ядерной доктрины России.

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