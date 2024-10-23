Глава партии «Справедливая Россия – Патриоты — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов призвал усилить атаки на энергетические объекты Украины. Его слова опубликованы на сайте партии.

«Предложение [президента Украины Владимира] Зеленского о прекращении ударов по объектам энергетики – верный признак, что их надо усилить, как и удары по остальной инфраструктуре, которую в войне против России использует киевский режим», — заявил он.

По словам Миронова, России стоит останавливаться, только добившись капитуляции Украины.

До этого в Сумской области был обесточен энергетический объект.

Перед началом СВО мощности электрогенерации Украины оценивались в 37 гигаватт, к осени 2023 года они сократились до 18 гигаватт. Весной 2024 года Украина потеряла еще 7 гигаватт мощностей.

11 апреля МО РФ заявило о массированном ударе по объектам ТЭК Украины в ответ на атаки НПЗ. Была безвозвратно разрушена Трипольская ТЭС, которая обеспечивала 60% энергоснабжения Киевской области Украины.

22-23 марта серия важных объектов энергетической системы Украины получила значительные повреждения. Самые серьезные последствия повлек удар по Днепропетровской ГЭС – сообщается о попадании в машинное отделение. Также были повреждены Ладыжинская и Змиевская ТЭС. Всего пострадали десятки энергетических объектов, в том числе 20 подстанций.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил об уничтожении всех ТЭЦ, питавших Харьков.