Лавров выразил надежду на осознание Западом новой ядерной доктрины России

Москва исходит из того, что высказывания президента России Владимира Путина по ядерной доктрине услышаны. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, пишет ТАСС.

«Когда мы говорим что-то публично, особенно, когда президент говорит публично, мы исходим из того, что тот, кто интересуется нашими подходами, они это слышат», — сказал он.

Лавров добавил, что не может судить о том, насколько западные лидеры прислушались к словам российского лидера.

Глава российского МИД также добавил, что Россия приветствует любые инициативы по урегулированию конфликта на Украине, включая предложение экс-президента США Дональда Трампа, если они будут способствовать решению основных причин кризиса.

В ходе выступления на Генассамблее Лавров также призвал страны, выступающие с мирными инициативами по Украине, учитывать необходимость решения коренных причин конфликта.

Ранее Лавров обвинил ООН в оправданиях нарративов Запада.