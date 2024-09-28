Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лавров выразил надежду на осознание Западом новой ядерной доктрины России

Лавров: РФ исходит из того, что высказывания Путина по ядерной доктрине услышаны

close
МИД РФ/РИА Новости

Москва исходит из того, что высказывания президента России Владимира Путина по ядерной доктрине услышаны. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, пишет ТАСС.

«Когда мы говорим что-то публично, особенно, когда президент говорит публично, мы исходим из того, что тот, кто интересуется нашими подходами, они это слышат», — сказал он.

Лавров добавил, что не может судить о том, насколько западные лидеры прислушались к словам российского лидера.

Глава российского МИД также добавил, что Россия приветствует любые инициативы по урегулированию конфликта на Украине, включая предложение экс-президента США Дональда Трампа, если они будут способствовать решению основных причин кризиса.

В ходе выступления на Генассамблее Лавров также призвал страны, выступающие с мирными инициативами по Украине, учитывать необходимость решения коренных причин конфликта.

Ранее Лавров обвинил ООН в оправданиях нарративов Запада.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами