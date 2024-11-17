Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Reuters узнал о скорых планах Украины нанести удары ATACMS по Курской области

Reuters: Украина нанесет первые удары ATACMS по Курской области в ближайшие дни

close
U.S. Army

Украина планирует нанести первые удары дальнобойными ракетами ATACMS по Курской области в ближайшие дни. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Первые глубокие удары, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS, дальность действия которых достигает 190 миль (306 км)», — говорится в материале.

Ранее президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать ракеты ATACMS для ударов по российской территории.

close
Алина Джусь/«Газета.Ru»

По данным Reuters, Байден также разрешил наносить такие удары по северокорейским войскам на территории РФ.

Газета The New York Times (NYT) сообщала, что решение Байдена стало ответом на то, что Россия якобы задействовала в боевых действиях в зоне конфликта солдат Северной Кореи.

Летом глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) признал, что Украина уже наносит западным оружием удары вглубь России. Министр иностранных дел России Сергей Лавров до этого также говорил, что оружие США уже используется для нанесения ударов за пределами зоны боевых действий.

Ранее стали известны пожелания Вашингтона по использованию ВСУ ракет ATACMS.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами