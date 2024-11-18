Сторонники продолжения конфликта на Украине в США и Евросоюзе готовы пойти на расширение военных действий на весь мир. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Сторонники войны в Вашингтоне и Брюсселе предприняли последнюю отчаянную атаку на новую реальность. <...> Похоже, что провоенные силы, в финальном разочаровании, не стесняются худшего, т.е. продления войны на Украине на весь мир», — написал он, отправляясь в Брюссель на встречу глав МИД стран ЕС.

Сийярто отметил, что в Брюсселе пройдет первое заседание Совета министров иностранных дел ЕС после победы Дональда Трампа.

«Это будет тяжелая битва, потому что усилия по эскалации должны быть прекращены и в Брюсселе», — заключил министр.

17 ноября газета New York Times со ссылкой на источники писала, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать ракеты ATACMS для ударов по территории РФ. Ракеты ATACMS с дальностью применения до 300 км, вероятно, будут использованы ВСУ в Курской области.

После этого Le Figaro сообщила, что Франция и Британия разрешили Украине бить по РФ ракетами Storm Shadow/SCALP.

Ранее Трамп-младший оскорбил ответственных за разрешение ударов по России.